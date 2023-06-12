台北大巨蛋預計7月拿到使用執照，年底試營運。遠雄建設9日股東會中，有股東提問，大巨蛋股權是否會轉讓。遠雄建表示，賣不賣蛋仍以台北市府說法為主。台北市長蔣萬安表示，出售決定權在市府，經市府同意才能賣出，一定是站在市民角度，有絲毫傷害或影響市民權益，就不會同意。

董事長趙文嘉說，對於股權轉讓，遠雄建設都持開放態度。遠雄建則表示，遠雄建只是綜合持股3成的股東之一，最大股東還是遠東建設控股公司，因此賣不賣蛋仍以台北市府說法為主。

蔣萬安今赴議會進行總質詢，國民黨台北市議員游淑慧指出，多年來傳出遠雄要出售股權，買家包含中信金等，趙文嘉也對此持開放態度，前台北市長柯文哲同樣並不排斥，只要錢拿到，隨便遠雄賣不賣。

游淑慧問及，契約內容明列，經市府同意，遠雄不得就契約權利義務為轉讓分割設定職權或其他任何方式處分，意即遠雄要賣巨蛋必須經市府同意。且在興建期間內，市府有要求遠雄的持股比例限制，但拿到使照就沒有限制。遠雄經營權可否完全轉讓，附屬設施可否分拆轉售？市府在何種情況下，將同意出售？

游淑慧提醒，遠雄和很多下游包商還有合約問題、給付債務問題，一旦賣出產生糾紛，又會找市府，即便要賣，也要先把下游廠商合約問題搞定。

體育局長王泓翔回覆，會很嚴肅來看待相關問題，目前沒有出售的提案。市府基本上一定要確保大巨蛋用途和未來方向，以符合當時興建目的，經營過程遠雄要變動都必須經市府同意，市府也會基於維護市民最大權益來把關。

蔣萬安強調，據了解，遠雄沒有出售的意願，也沒有向市府表達類似想法。但出售決定權在市府，經市府同意才能賣出，一定是站在市民角度，有絲毫傷害或影響市民權益，就不會同意。