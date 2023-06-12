有著「20世紀末最後美少女」別稱的日本女星廣末涼子，2010年時與藝術家井筒順（CANDLE JUN）結婚，近期卻傳出疑似與米其林一星名廚鳥羽周作「雙出軌」的事件，廣末涼子對此第一時間受訪澄清並激烈否認相關傳聞。豈料，當時回應「不予置評」的藝術家老公井筒順於11日出面發聲，坦言：「家庭陷入困境」，引起外界關注。

廣末涼子傳出與鳥羽周作互動曖昧的傳聞後，雖然雙雙出面否認，但由於其與經紀公司的回應不同調，導致該案件疑點重重。綜合日媒報導，而昨(11)日，井筒順出席311大地震的活動「CANDLE 11th」時，首先指出：「很抱歉因我的私事，帶給大家困擾。」接著坦言：「我的家庭現在正陷入了困境，在此之後，我會好好劃出界線，請大家期待，」

這段發言因井筒順看似想要「一刀兩斷」的說法，而引發外界揣測，認為廣末涼子現在的婚姻狀況出現危機。另外，也連帶影響了她的事業，據悉，她出演的酒精飲料「本麒麟」的廣告，在8日已被廣告公司認為「藝人無法傳達商品價值」而被撤下。

事實上，據日媒《週刊文春》報導，廣末涼子與鳥羽周作交往密切的消息後，廣末涼子第一時間回應：「絕對沒有！我有3個孩子！」而鳥羽周作也回應只是朋友關係，傳已與妻子離婚並非事實。然而，廣末涼子所屬經紀公司「FLaMme」8日發出的聲明，指出：「雖然關於藝人私事都交由本人處理，這次的報導會嚴重警告本人行動要承擔起責任，造成騷動非常抱歉。」看似在警告自家藝人，與廣末涼子聲明不同調的作法，使相關話題的討論聲浪持續延燒。

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