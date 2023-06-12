夏禕近年都在大陸，從事幕後工作。（鄧博仁攝）

近5年未現身的夏禕，今（12日）出席「群星慶端陽-演藝人員基金會端午聯歡餐會」，她表示近年都在大陸從事幕後工作，身邊是否有伴侶？她笑說，「當然有」，之後才解釋這些年都和大姑一起生活，對於感情沒有太多想法，「幾歲了還交男朋友，找男友多累啊，一個人自由自在多好，不用被管、也沒有責任」。

金佩姍歌聲喚起許多人的回憶。（鄧博仁攝）

金佩姍今在舞台上演唱〈神鵰俠侶〉等歌。（鄧博仁攝）

「台灣第一代女諧星」秦菲菲，退居螢光幕後，轉行改賣早餐，日前好友陳鴻爆料她成為東區億萬富婆，她今謙虛表示沒有什麼億萬，但坦言收到很多借錢的訊息，也有很多人說成為她的乾兒子，「很多人叫我媽，還人說『姐姐我不想努力了』」。

她笑說新聞發酵後，姊姊擔心她會被綁架，叫她在外謹言慎行，她則認為綁架她是個不智之舉，「因為我單身一人，也沒嫁，更沒有身外之物」。她目前經營早餐店，店內所販售的獅子頭相當知名，每月業績破500萬？她直呼沒有，「獅子頭一盒才230元，業績還不錯，反正就賣便宜的豆漿、蛋餅這些」。

歌聲極好的秦菲菲，今在台上大展歌喉，相當動聽。另外，金佩姍也在台上演唱經典歌曲〈神鵰俠侶〉，喚起許多人的回憶。