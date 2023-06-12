徐男扣薪命令。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

21歲徐姓男子騎機車未停讓行人挨罰2100元，因逾期未繳遭移送行政執行署桃園分署，因應全台總動員擺脫「行人地獄」惡名，桃園分署專案列管，5日發出扣薪命令，逼得徐男3天後直奔桃園交裁處繳清欠款，桃園分署強調目前受理13件，會從嚴從速執行。

為維護用路人「行」的安全，期盼台灣早日擺脫「行人地獄」之惡名，法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）將駕駛車輛不停讓行人之違規裁罰案件，均以專案列管，並積極執行。

桃園區21歲徐姓男子，2021年9月間在新北市淡水區中山路騎乘機車行經行人穿越道時，未停讓行人先行通過，遭新北市淡水警分局交通分隊警員開單舉發，並由桃園市交通事件裁決處裁罰2100元，因徐男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行。桃園分署6月5日發出扣薪命令，徐男隨即於8日來電表示準備要去服兵役，不想有欠款紀錄，隨即於當日赴桃園交裁處繳清欠款。

無獨有偶，大園區31歲許姓男子2020年1月間騎乘機車，行經桃園市大園區大觀路與自立二街路口欲轉彎時，未暫停讓行人優先通行，遭潮音派出所警員當場開單舉發，桃園交裁處開罰1500元，因許男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行。執行官查出許男在某家輪胎行工作，桃園分署3月發出扣薪命令，該輪胎行遲未陳報扣押結果，經執行人員不斷發函催促，輪胎行老闆娘日前主動聯繫，將先前按月扣得的薪資以匯款方式解款至分署。

桃園分署表示，今年共受理13件因駕駛汽機車未停讓行人的違規罰鍰案件，經專案列管並加強執行後，已有2案全額繳清，其餘分別扣薪、扣存款等執行程序。桃園分署對於駕駛汽機車不停讓讓行人的義務人必將從嚴、從速執行，為掃除「行人地獄」汙名共同努力。