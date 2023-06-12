全長1.5公里的「義竹鄉下溪洲與東後寮臺糖鐵道自行車道」有一座鋼構跨橋連接大排兩端路線。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁等人今前往視察，希望舒適安全的自行車道，未來能成為聚落村民運動休閒與連絡感情耶好所在。（呂妍庭攝）

由嘉義縣自籌1450萬元經費建造，全長1500公尺的義竹鄉下溪洲銜接東後寮自行車道最後一哩路日前完工，以台糖廢棄鐵道改建的單車廊道，成功串連溪洲村、東光村和東榮村，同時增加夜間照明，嘉義縣長翁章梁今前往視察，希望這條舒適安全的自行車道，未來能成為聚落村民運動休閒與連絡感情耶好所在。

縣府建設處建設管理科長鍾睿承說，建設處幾年前就施作下溪洲銜接東後寮自行車道工程，當時建了600公尺，約在2018年底完工，時隔3年多，這次縣府編列1450萬元施作長度約900公尺，成功把整條自行車道串連起來。

縣府指出，嘉縣自行車專用道網絡穿梭在各鄉鎮市之間，縣府致力改善並提供更多元的自行車路線，全長1.5公里的「義竹鄉下溪洲與東後寮臺糖鐵道自行車道串連工程」，以台糖鐵道及花旗木林蔭道為主題，從義竹鄉溪州村往南連結東光村及東榮村，沿線設置指示牌、休憩座椅、景觀高燈及種植花旗木，還有一座鋼構跨橋連接大排兩端路線，也有台糖運蔗小火車裝置藝術，提供遊客和村民開闊的視覺及安全舒適的騎乘空間。

義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道自行車道連結朴子自行車道系統，由台19線進入義竹縣下溪州連接至東後寮，結合舊台糖鐵道路線，沿途可以欣賞田野風光、鐵路及火車公園驛站等景點，車道坡度平緩，適合親子同遊騎鐵馬及欣賞純樸的田野風光。

針對村民反映後續管理與維護問題，翁章梁希望各村和社區之間可以商議維護方式，若需用到機具或設備，可透過公所或縣府申請，原則上由地方或志工負責管理，才能永續。