台電台中區處召開大台中地區「用電大戶座談會」，建議聰明省電方案。（台電台中區處提供／陳淑芬台中傳真）

台電台中區處12日召開大台中地區「用電大戶座談會」，有「空調用電高佔比」的餐飲業、旅館業、百貨業及大型辦公大廈等業者百餘人參加，台電提供「聰明用電」撇步，建議善用空調設備「儲冰系統」運轉特性，在離峰用電時段「儲冰蓄冷」；待尖峰時段啟用「融冰」效果供應冷房需求，可大幅減少尖峰用電，節省電費。

今年「新尖、離峰時間電價」上路，台電台中區處表示，國內空調用電量佔夏月尖峰用電約30％，但是餐飲業、旅館業、百貨業及大型辦公大廈等「空調用電大戶」，供應空調通常在尖峰時間，建議將空調設備「運轉用電量大的時間移轉至離峰時間」，即可大幅減少用電支出。

台電台中區處進一步說明，不少空調用電大戶使用「儲冰系統」空調設備，空調冰水主機用電佔全部用電50至70％，建議業者不要在尖峰時段才啟動冰水主機，善用「儲冰系統」運轉特性，在離峰時段進行「儲冰蓄冷」，等尖峰時段再啟用「融冰」來供應冷房需求，將可大幅移轉尖峰用電。

台中區處顏錦義處長說，因應再生能源併網增加，電力系統的負載尖峰，已經從以往大家所認知的白天中午時段移至傍晚4點至晚間10點，希望和用電大戶直接面對面溝通，以「分析用電型態」及「已實際執行且節費成效顯著的大用戶案例」說明，提出建議方案，讓業者在不影響營運情況下，達到節省電費目標。

參與座談會用戶表示，針對不同用電特性用戶提出不同的節電方案，確實能降低用電大戶在面對夏季電費增加的壓力。