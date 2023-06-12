據大陸國家發展改革委微信公眾號今天（12日）發布消息，為貫徹落實中央經濟工作會議、農村工作會議和全國「兩會」精神，加快推動以工代賑項目實施、及早帶動困難群眾就業增收，今年以來，大陸國家發展改革委已聯合財政部分批下達2023年以工代賑中央專項投資73億元（人民幣，下同），佔年度擬下達投資規模的90％以上。

消息稱，這筆預算將支持大陸中西部20餘個省份實施2000餘個農村中小型基礎設施建設項目，將以工代賑中央預算內投資項目的勞務報酬佔中央資金比例全面提高至30％以上，並依託項目廣泛開展勞動技能培訓、公益性崗位開發、資產折股量化分紅等新賑濟模式，吸納更多困難群眾特別是農村脫貧人口、易返貧對象、返鄉農民工等群體在家門口務工就業。項目實施後，預計發放勞務報酬20餘億元，吸納帶動20多萬困難群眾參與工程項目建設，人均增收1萬元左右。

下一步，大陸國家發展改革委將進一步堅守「賑」的初心，堅持把解決困難群眾就業增收問題作為以工代賑工作的出發點和落腳點，盡快下達2023年度剩餘以工代賑中央預算內投資計劃，督促指導有關省份加快項目開工建設，抓實抓牢群眾務工組織和勞務報酬發放等工作，充分發揮以工代賑穩就業、保民生、促發展的重要作用。