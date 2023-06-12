高盛指出，對二三線城市以及民間開發商要融資而言，尤其會更孱弱，誓言不會利用房地產做為刺激成長短期槓桿的政策制定者，似乎熱衷於經濟以及財政對房地產較少的依賴度。

因此，只假設未來幾年房地產將出現L型復甦。過去兩年期間，中國大陸房地產行業陷入嚴重的債務危機。最初是由政府採取措施，控制不斷膨脹的債務問題，許多開發商也努力要出脫物件來籌措資金，但屢屢傳出違約事件。

除了地方政府推出數百項政策支撐房地產以外，去年12月大幅放寬嚴厲的抗疫規定也是對房地產有幫助的。不過，市場對大陸房地產的積極信心卻只是短暫的。政策重點是改善多年趨緩現象，而不是規畫一個創造再利用環境，沒有看到2015到2018年針對較貧困城市以現金來做後盾的改造計畫。

開發業者以及再改造顧問表示，土地愈來愈少加上房地產需求低迷，可能會讓不少中國大陸的開發業者卻步。同時，為了要重振往日的財富，這些開發商也正在進行債務重組計畫。

高盛預測，政府將有更多政策來支持房地產，包括再放寬購屋者的房貸限制、下調房貸利率與降低自備款金額，以及放寬大城市購屋與賣屋規定等。上周，當市場臆測將會出台更多房地產相關刺激計畫，有家國營報紙也呼籲大家要保持耐心。