橙的指出，由於民眾對於行車安全的重視，整體車市保有輛、平均車齡增加，公司旗下TPMS系統產品車款覆蓋量已超越千款，可適用於不同車廠、年份的車款，有助於帶動汽車售後市場發展。
橙的歐洲地區採取經銷商及直營當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等雙軌業務策略，提高滲透率；大陸與OEM客戶進一步爭取擴大業務合作機會，盼帶動營收回升。
橙的(4554)5月合併營收0.28億元，月增1％、年增2％，一年來首次單月營收恢復正成長；其中，AM業務隨著歐、美地區主要客戶庫存調整已進入尾聲，出貨逐漸回穩；而北汽福田、鄭州宇通等客戶拉貨需求轉趨積極，5月OE業務銷售年增40％。但整體來看，今年受庫存調整拖累，累計前5月合併營收1.27億元，年減29％。
橙的指出，由於民眾對於行車安全的重視，整體車市保有輛、平均車齡增加，公司旗下TPMS系統產品車款覆蓋量已超越千款，可適用於不同車廠、年份的車款，有助於帶動汽車售後市場發展。
橙的歐洲地區採取經銷商及直營當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等雙軌業務策略，提高滲透率；大陸與OEM客戶進一步爭取擴大業務合作機會，盼帶動營收回升。
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