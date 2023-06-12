橙的指出，由於民眾對於行車安全的重視，整體車市保有輛、平均車齡增加，公司旗下TPMS系統產品車款覆蓋量已超越千款，可適用於不同車廠、年份的車款，有助於帶動汽車售後市場發展。

橙的歐洲地區採取經銷商及直營當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等雙軌業務策略，提高滲透率；大陸與OEM客戶進一步爭取擴大業務合作機會，盼帶動營收回升。

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