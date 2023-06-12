台北市長蔣萬安針對前台北市長柯文哲任內悠遊卡興櫃、台北表演藝術中心須支付2.3億元等決策產生疑慮，被民眾黨質疑「圍柯救侯」。對此，蔣萬安12日強調，市府絕無政治與選舉考量，只是站在市民權益立場，該怎麼做就怎麼做。

市議員詹為元今在台北市議會市政總質詢中表示，不論悠遊卡公司興櫃案，還是北藝中心2.3億多元調解費，蔣萬安針對柯市府任內政策或成果產生疑惑或弊端，遭民眾黨議員質疑蔣硬起來徹查前市府，是否要「圍柯救侯」？蔣萬安是否認同以圍住柯文哲的方式，解救新北市長侯友宜的指控？

蔣萬安強調，市府完全沒有政治考量，也無選舉考量，唯一考量就是站在市民權益、保障市民權益的立場，該怎麼做就怎麼做。

他表示，針對悠遊卡公司興櫃決策過程，市府不會預設立場，但該去釐清就要釐清；對於北藝中心爭議，不論議會欲刪減預算或送監察院調查，市府絕對尊重議會決議，該去釐清、該查明清楚的就要做，市府不會放任，也不預設立場。