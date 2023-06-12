震旦（2373）集團旗下通業技研於6日、8日在台中與台北舉辦「通業技研3D用戶暨Stratasys使用者大會」，以深耕3D列印市場逾30年的經驗，分享與展示通業在汽車、航空航太、醫療、時尚等高端客製產業，推動增材製造、批量生產零件的垂直整合應用實例及未來發展方向。

此外，通業技研總經理紀崇楠表示，今年將成立通業3D創新技術應用中心，提供顧客三大服務，包含「Creaform 3D掃描校驗服務」、「批量生產製造3D列印技術開發」，以及「環景3D人像攝影棚」，協助產業探索新製程，提升台灣產業競爭力。

通業技研是美國Stratasys在台灣唯一的白金代理商，整合超過1,000台工業級3D列印設備，希望藉由融合3D科技跨域應用，協助顧客縮短開發時間，達成多元且彈性製造。而即將成立的通業3D創新技術應用中心，提供Creaform加拿大原廠認證的3D掃描校驗服務，滿足顧客在地化掃描需求，提升服務時效。

批量生產製造3D列印技術開發，則分別以尼龍3D列印代印和高階模具射出技術，提供製造業高穩定度且一致性的終端零件。此外，環景3D人像攝影棚提供多元的3D互動體驗，可應用於AR／VR或輸出成3D列印商品，如：浮雕鑰匙圈、個性化印章、3D列印Q版或擬真人像公仔，滿足B2C消費性產品的客製化列印需求。

通業表示，本次用戶大會的核心為「重新定義生產方式－探索未來」，三項亮點包括邁入積層製造2.0時代、3D列印與垂直整合製造生產應用，以及革新設計與3D列印未來應用。希望藉此滿足不同產業應用之需求，讓顧客在研發設計、組裝驗證、產品品質掌控或到中小批量規模生產都能透過3D解決方案得到助益。

Stratasys 3DFashion 3D列印技術可將彩色圖案或印花應用在牛仔布、棉、聚酯、亞麻和皮革等材料上，用於織物、服裝、鞋類和奢侈品配飾，設計師可以使用超過60萬種獨特的顏色進行3D列印，並模擬不同的紋理和飾面，實現聚合物和織物纖維的機械黏合度，營造出具有獨特性和視覺效果的作品。而這項技術也被應用於知名汽車製造商的概念車內飾設計，如座椅、門板和儀表板等。

此外，Stratasys也專注於汽車和航空航太產業的整合製造應用，複料同步射出3D列印技術可以加快原型製作時間，並使用PA12尼龍粉末材料在H350高速3D列印機上製造輕量化零件，以提升汽車和航空航太的燃油效率和性能。還使用塑代鋼製作裝配測試夾工具等現場所需的工具，並針對阻燃、高性能的ULTEM 9085熱塑性塑料提供多種顏色選擇，可用於飛機內飾等美觀注重的最終零件應用。

通業技研代理全球知名3D產品，協助顧客於產品開發週期導入合適的3D工具協作，以多元3D解決方案，協助顧客提升競爭力。並連續獲全球3D列印塑料龍頭Stratasys台灣唯一白金級合作夥伴，同時也為量測龍頭AMETEK集團Creaform台灣唯一高級合作夥伴；未來將持續秉持專業的精神，推動跨產業的3D智能整合解決方案，快速提升產業效能。