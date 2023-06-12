湯志偉、大元、林家佑出席《惡靈世界》記者會。（世新大學提供）

大元和歌手呂思緯（鼓鼓）穩定交往10年，日前鼓鼓大方認愛，大元12日與湯志偉、林家佑出席世新大學首部自製影集《惡靈世界》記者會時分享，當時鼓鼓突然發文認愛讓她很感動、很開心，「太好了！那我以後是不是也可以自然po跟他有關的，我本來就滿外向，喜歡分享生活，感情我也不太避，但另一半也是這一行，過去要顧忌別人、會克制一點，現在好像可以自然而然了。」

大元和林家佑在《惡靈世界》中飾演驅魔隊隊員，兩人有激情吻戲，問到有沒有跟男友鼓鼓報備？大元說，「這次沒報備，以前會報備，但是後來想說他忙到也沒時間看，就沒特別講，如果他不小心看到就會說『怎麼沒有先講』！一定會介意，但因為是工作，還是會尊重，可是心裡還是會有一點吃味吧。」至於這次劇中造型每一套造型都尺度大、布料少，她說這都會主動分享，對方會提醒要做好保護措施。

鼓鼓之前聽到大元問他「我變老了嗎」，雖當下平淡回沒有，但其實半夜偷哭，大元說「我滿驚訝的，有時候女生只是正好照鏡子，覺得今天不漂亮是不是老了，沒想到他這麼放在心上，滿感動的，而且他都是就算想哭也不會在我面前哭，滿壓抑的。」問起鼓鼓求婚計畫，大元說，「兩人一直有在討論，但我有跟他說，最近先不要喔，我要拍戲！」上次鼓鼓半夜認愛，記者跟她開玩笑抱怨太晚了，大元附和笑說「他真的很不上道！」

大元被問交往10年的男友鼓鼓甜蜜蜜。（世新大學提供）

大元坦言原本想在35歲前生小孩，但現在覺得戲還沒拍夠，打算先凍卵，喊話凍卵業配可以找她。被問愛情長跑10年保鮮秘訣，她提及和鼓鼓這10年真的是互相包容體諒，「我們滿互補的，他很悶、偏正經，我外向活潑，會製造生活小樂趣，主要是他真的太尊重跟包容我了，我脾氣比較不好，想吵架也吵不起來，他都是會理性溝通的方式。」

大元說鼓鼓不會探班，她拍戲的習慣是希望專心在角色狀態上，就算是朋友也希望大家不要探她班，也怕沒辦法照顧好大家。這次她拍戲吃胖3公斤，她笑說男友很開心，「他不喜歡太瘦的。」她說狗狗前陣子剛走，現自兩人終於有自由自在時間，之前連想要出國都顧慮很多，現在沒有任何顧慮，想去哪就去哪。

林家佑出席《惡靈世界》記者會。（世新大學提供）

林家佑被問感情近況，透露上一段感情已分手3年，但期間曾有一些約會的對象，被問參加《全明星運動會4》怎麼沒搭上「戀愛巴士」，他笑說，根本沒時間，因為他當時藍隊戰績最差，他身為隊長壓力很大，「每天回家先坐在床前反省半小時，看網友留言更難受！」最近則比較少去社交，常去潛水、做想做的事，因為看到隊友陳妤戲約很滿，他提醒自己應該趁現在比較閒時好好做想做的事，他開玩笑地說：「怕突然紅起來戲約變多！」