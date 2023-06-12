將人像實驗室小白鼠一樣，關進注滿二氧化碳的艙房內，拚命踩著飛輪的行為藝術《鼠計畫》。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

被當成小白鼠實驗的「小白人」其實已累的半死，但外頭觀看的人可嘻哈逗弄小白人，正是《鼠計畫》行為藝術震撼人心的地方。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

將人像實驗室小白鼠一樣，關進注滿二氧化碳的艙房內，拚命踩著飛輪；艙房外的播報員則在分析其實已累的半死的「小白人」即時監測數據後告訴觀眾，「他正常的就像是匹快樂小馬」！這是清華跨院國際博士生周巧其結合生物科技的行為藝術作品《鼠計畫》，相當震撼。

小白老鼠實驗換成人 這場行為藝術太震撼

清華大學指出，周巧其、胡悠揚、陳俊宇3位來自不同領域的藝術家，因為偶然談及共同的生病住院經歷，促成這次的跨領域創作《鼠計畫》，12日並在清華大學的蛙房作試演。

周巧其說，他曾因細菌感染引發劇烈頭痛進出醫院多次，生病的過程中，她發現即使已疼痛難耐，但因為檢查數據達不到「指標」，病人就拿不到更強效的止痛藥，病人的真實感受其實很難完全用儀器來量化、測量、呈現。

當《鼠計畫》表演開始，觀眾可看見如太空艙般的兩個艙房，行為藝術家陳俊宇在其中1個注入二氧化碳的艙房內奮力踩著飛輪，另1個艙房內則是運用紅外線攝影機及發射器，將陳俊宇的生物訊號與動態影像加以數位合成的身影。

一邊是「人肉真身」，另一邊則是「數位身體」，彷佛靈魂出竅，虛實對比，視覺效果令人震撼。

周巧其說，觀眾可以對比這兩個艙房，從兩者呈現出的矛盾、衝突，觀察到受測者主觀感受與客觀監測數據的落差。

周巧其與胡悠揚2018年就組成創作雙人組「Y2K」，後改名為「千年虫無身知所」，兩人創作許多生物科技藝術作品，並屢獲大獎，曾受邀到有「科技藝術的奧斯卡」之稱的林茲電子藝術節展出。周巧其最近還獲得2023亞洲文化協會交流計畫獎助，明年初即將前往紐約與國外研究單位及藝術家交流。

另，《鼠計畫》也獲得國家文化藝術基金會的多元藝術創作補助，且因計畫兼具跨領域創新，獲選國藝會研究組紀錄片跟拍項目，將有專業人員全程跟拍此次創作及展演過程。

值得一提的是，《鼠計畫》試演場地也十分特殊，選在清華大學生科一館內的「窪蛙基地」，這是台灣原生蛙保育基地，有22種台灣原生種青蛙，其中8種是台灣特有種，包括莫氏樹蛙、斯文豪氏赤蛙、長腳赤蛙等。蛙房中的布置、造景，像是仿自然環境的生態水池，也都有加入周巧其的巧思。

今天的試演場過後，接下來將於18日下午4點在「就在藝術空間」演出，演出前半小時開放免費入場，地址：台北市信義路三段147巷45弄2號。