「台灣全市場新經濟產業指數」，篩選屬「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」四項上市上櫃產業公司股票，選入市值達10億元（既有成分股8億元即可）、成交量值符合流動性標準股票。

另外，為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式企業進入資本市場籌資，證交所設立「台灣創新板」，隨申請掛牌創新板公司與日俱增，證交所已自5月2日起，將創新板公司納入「發行量加權股價指數」及其系列指數。台灣指數公司表示，為記錄創新板股票整體行情走勢，將擇期編製「台灣創新板指數」，讓社會各界及投資人參考，研析創新板股價變動的歷史軌跡。

台灣指數公司指出，近來以特定產業為主題的ETF受到投資人青睞，截至今年4月底，產業相關主題的台股ETF資產規模686億元，約占台股ETF規模7％，相較於2019年底36億元，增長超過19倍。新經濟產業相關指數如能發行金融商品，將可提供投資人便利參與台股主題型產業投資的新選項，並可藉由資本市場力量，協助新經濟產業發展。