周一香港恆生綜合指數收盤小漲14.36點或0.07%，為19404.31點。國企股(H股)跌0.1%，為6586點。科技指數升0.3%，為3945點。
網路科技股呈現上漲。騰訊升0.7；阿里巴巴升0.1%，美團升0.4%。
汽車股集體走高，小鵬漲11%，蔚來漲4.8%，長城汽車漲2.1%，比亞迪漲1.8%。蔚來周一宣布全車系降價3萬元人民幣，並提供一些購車優惠。
汽車零件股也走高，耐世特升1.0%；敏實漲1.2%；力勁科技漲4.8%。
投資人觀望聯準會、日本央行、歐洲央行本周的議息。人民幣。投資人也寄望中國推出更多的後疫情時期的刺激政策。港股高開51點，午後走勢震盪，最多跌110點。
周一香港恆生綜合指數收盤小漲14.36點或0.07%，為19404.31點。國企股(H股)跌0.1%，為6586點。科技指數升0.3%，為3945點。
網路科技股呈現上漲。騰訊升0.7；阿里巴巴升0.1%，美團升0.4%。
汽車股集體走高，小鵬漲11%，蔚來漲4.8%，長城汽車漲2.1%，比亞迪漲1.8%。蔚來周一宣布全車系降價3萬元人民幣，並提供一些購車優惠。
汽車零件股也走高，耐世特升1.0%；敏實漲1.2%；力勁科技漲4.8%。
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