綜觀台灣新車市場買氣熱絡，已逐步擺脫缺車困擾，5月份台灣新車市場創下近18年同期新高紀錄，整體新車市場更年增長37.4%，累計前5月則達12.9%，而汎德永業本月亦創下歷史佳績，受惠正年式新車、重磅電動車大量交車，5月營收雙升顯著，累計今年前5月營收218億元，年增21.33%，營運表現持續優於國內整體新車市場。

BMW重磅電動車效益發酵，5月BMW i系列純電車款iX1、iX放量交車，帶動本月純電車款交車占比高達3成，同時也創單月電動車交車數新高。汎德永業進一步表示，BMW電動車產品線完整齊全，加上政策加速推動電動車發展，目前電動車iX1、iX、i4、i7等車款預收單踴躍，熱門車款3系列與3系列Touring、4系列Gran Coupe、X系列、7系列等車款收單持續熱絡，均有助於公司新車銷售維持穩健成長態勢。

而Porsche正年式新車Macan、Cayenne Coupe也於本月大量交車，加速消化先前累積的大量訂單，而Porsche熱門車款Macan、Cayenne Coupe及純電動車Taycan等車款收單依然十分強勢，目前新車累積待交訂單數也持續增加，待新車到港後即可開始正式交車貢獻營收。

汎德永業進一步指出，預期今年缺車情況將逐漸緩解，新車到港數量也將更為穩定，從目前到港車數來看，第二季營運可望持續高檔，且目前手上熱門車款的收單量仍大於交車數量，公司將持續向品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額，今年整體新車銷售動能無虞。