天外飛來的鋼筋，其中一根掉在車道上。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市5月才發生興富發建案工地吊臂墜落砸中中捷釀傷亡的工安意外，未料11日北區錦村段集合住宅的營建工程傳出兩根鋼筋從天而降，差點砸到鄰近育祥街社區大樓住戶行駛的轎車；對此台中市都發局表示，已針對緊鄰社區正在施工的24樓新建工程依法裁罰1.8萬元，並要求2日內改善完畢。

這件鋼筋從天而降到意外，發生在11日下午約4點，兩根長達兩公尺的鋼筋，從天而降分別掉落在育祥街這棟集合式社區車道旁警衛室的前後方，砰一聲嚇壞車道旁守衛室的管理員，且當時剛好有一台住戶的車沿車道行駛進社區地下停車場，大約差兩秒就會被砸中。

由於該社區鄰近有多個大樓建案正如火如荼趕工中，住戶懷疑是緊鄰的皇○建設沒有做好工地防護肇禍，籲相關勞檢單位介入調查究責。而該建案營造廠商而事發後工地主任也立即向大樓管委會致歉，強調會馬上再圈圍防護網，防止類似事件發生；但住戶人心惶惶，籲相關勞檢單位介入調查究責。

對此，都發局表示，此案雖未造成人員傷亡，但已危害鄰近住戶公共安全，都發局將依違反建築法裁處1萬8000元罰鍰，限期工地2日內改善完畢，若再有類似情事，將勒令停工並連續處罰。同時，勞檢處也立即派員檢查，如有違反職業安全衛生法，將依法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰並要求停工改善。

都發局說明，此案領有建造執照，為地上24樓、地下4樓新建工程，起造人皇○建設股份有限公司、承造人立○營造有限公司目前進度為屋頂版勘驗。

勞工局表示，經詢問工地主任為物料放置於施工架上，不慎飛落於工區外社區車道，屬「公共安全」事件，勞檢處已派員檢查，如有違反職業安全衛生法，將依法處3萬元以上30萬元以下罰鍰、停工改善，另也將此案列為防災宣導案例。