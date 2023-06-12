由於5月工作天數較多，加上今年農曆年後的買氣緩步回升，因此5月統計個人的房地合一稅收回升到33.3億元，較4月的22.9億元明顯增加，一方面因為工作天數較多，帶動稅收增加，一方面也反映市場緩步回溫，不過與去年5月同期相比，仍減少約6%的幅度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若把4、5月平均每個月房地合一稅收約27億元，其實就和3月相當，短期比較明顯波動因是來自於工作天數的差距，由於整體市場3~5月買氣變化其實幅度不大，房地合一稅應該不至於出現大幅的波動，可以觀察下個月房地合一稅收是否平穩一些。

統計顯示，個人5月房地合一稅收王還是台中市，5月稅收6億元，但年減15%，其次是新北市的5.5億元，大致和去年同期持平，變化較大的是台北市5月稅收4.8億元，年增幅度達55%，減幅較大的是桃園市，5月房地合一稅收2.8億元，年減34%，台南市稅收2.7億元，年減25%，高雄市房地合一稅收4.2億元年減13%，普遍都呈現年減表現。

曾敬德指出，房地合一稅收是否增加，主要與2016年取得的不動產，出售時是否有明顯房價上漲有關，另外，若是交易的件數越多，相對也會帶動稅收增加，若要解讀短期的交易量已經下滑，但2016年後取的不動產，出售時房價都有明顯上揚，尤其房地合一稅2.0上路後，適用短期較高稅的時間拉長，也會刺激房地合一稅收增加，建議民眾出售不動產時，若符合房地合一稅的課稅條件，應該先規畫如何降低稅賦負擔。