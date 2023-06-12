桃園市青年局在世客博規劃客家青年地方創生展區，舉辦多場活動宣傳也讓民眾體驗大溪客庄之美。(青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府於8月至10月舉辦2023年世界客家博覽會，青年事務局在主展館台灣館旁以「後生共下飛」為主題，結合生活策展、好物展售及體驗活動，建立客家青年地方創生展區，接連辦理多場宣傳活動，也前往大溪區辦理地方走讀，展現桃園本地的客家青年及地方創生能量。

青年局自5月起開展環島前導宣傳活動，與各地的客家青年及地方創生團隊交流，活動最終回到桃園在地，以「山海會客」為主題辦理專屬於桃園地方的宣傳及交流活動，日前造訪大溪南興客庄，由返鄉客家青年，亦是深耕大溪的日日田職物所創辦人高慶榮及其團隊帶領團員走訪南興客庄，活動當日更安排單車遊客家夥房聚落及田園風光、青草介紹及茶飲品嘗，最終以在地食材美食及客語音樂表演的神農宴劃下尾聲。

青年局長侯佳齡表示，一系列走讀活動除提前宣傳世界客家博覽會，更讓全台客家青年團隊有機會交流，彼此碰撞及激盪出更多對在地及客家文化的想法，也邀請大家一同參與青年局的地方創生策展，透過世客博這個平台來展現台灣的客家青年力。

世界客家博覽會「地方創生特區」策展及展售現正開放報名至6月16日止，歡迎全國有志於推動地方創生的客家青年團隊報名，報名連結：https://reurl.cc/y7rgoO