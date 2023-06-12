高雄迎來梅雨季，5月起持續數波鋒面，山區普降甘霖，由於「雨下對地方」，高屏溪流量已維持2周平均20cms以上，水情轉為樂觀。旱災中央災害應變中心指揮官、經濟部長王美花12日宣布，自今日起高雄由「減量供水」橙燈調整為「水情提醒」綠燈。

高市府水利局表示，水情燈號調整為「綠燈」，因此相關管制措施全部解除，公立游泳池恢復開放，工業及民生用水皆正常供水；高屏溪川流量增加，高雄的抗旱水井已全部停抽，地下水位亦有明顯提升。目前高雄供水以地面水供應為主，可滿足常態每日150萬噸用水，水情持續穩定樂觀。

高市府發言人周璟瑜表示，高雄近期降雨有感，水情燈號12日轉為綠燈，並持續引水支援台南南化水庫，今年1至6月累計送水3315萬噸，6月份起北送台南自來水每日約5萬噸，6月18日後也會視高屏溪濁度逐步增加到15萬噸，經由高雄台南供水聯合調度，穩定區域產業及民生用水。接下來將進入防汛期，同步針對滯洪池排空、抽水機相關整備到位，以保障市民朋友的生命財產安全。