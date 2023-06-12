政壇「＃MeToo」運動延燒，立法院朝野黨團12日達成共識，要求各黨團及立委於7月14日前提出性平三法修正草案，並於臨時會期間邀請行政院長陳建仁專案報告，7月底前完成三讀。對此，行政院表示尊重，各部會將就明定性騷擾指引、建立健全有效申訴制度及跨部會檢討性平法規來研議，達事前預防、事後保護目標。

立法院朝野黨團今日下午為召開臨時會處理大法官人事同意權舉行朝野協商，國民黨團主張應於臨時會處理「性平三法」（性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法修法），回應民間期待。國民黨團總召曾銘宗指出，黨團版本準備完畢，可與政院版一同在臨時會修訂，不用等到下會期，否則就是代表民進黨對性平沒誠意。

一番討論下，各黨團同意為完備性騷擾防治的性平三法等相關法制，各黨團、委員及行政院於7月14日前提出性騷擾防治相關法律修正案，供立法院臨時會審議，並於臨時會期間邀請行政院長率相關部會首長就性騷擾防治相關事宜至立法院進行專案報告並備質詢，相關法案不受黨團協商期1個月限制，並於7月底完成立法程序。

對此，行政院發言人林子倫12日表示尊重，而陳建仁也將依立法院安排至立法院會進行專案報告及備詢。他表示，近期社會上遭揭露多起性平案件，顯見性平事件的發生不分職業類別與場域，相關法規需全面性與系統性的盤整與修正。

林子倫指出，陳院長日前指示各部會就「明定性騷擾指引」、「建立更健全、有效及可信賴的申訴制度」及「跨部會檢討性平法規」等三個面相進行研議，各部會業已著手檢視性騷擾防治相關法規，政府將盡速提出修正草案並送交立法院審議，盼及早完善法規與制度，達成事前積極預防、事後妥善保護的目標。

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