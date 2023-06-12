台中市大里區美群國小學童12日上午親自下田收割，孩子們抱著飽滿的稻穗，露出燦爛的笑容，藏不住收成的喜悅。（大里區農會提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區美群國小學童2月在草湖市民農園旁農田種下台農71號（益全香米）秧苗，12日上午親自收割，體會農夫的辛勞，並學習尊重環境與感恩。（大里區農會提供／潘虹恩台中傳真）

為犒賞孩子們，農友林連進遵循傳統，用扁擔挑來「割稻飯」，各個孩子飢腸轆轆，連吃二碗，還說不過癮。（大里區農會提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區美群國小與大里區農會配合推動食農教育，學童2月在草湖市民農園旁農田種下台農71號（益全香米）秧苗，經過115天栽培管理，稻穀終於成熟。美群國小80位師生12日上午輪番下田割稻，體會農夫的辛勞，並學習尊重環境與感恩。

收割前，大里區農會總幹事賴東陽、美群國小校長葉中雄、農業局副局長蔡勇勝、大里區長鄭正忠及在地里長等人一同率美群國小孩童們「拜田頭」，進行祭天、感謝儀式，以虔敬的心焚香祈禱，向天公、土地公伯等眾神感謝風調雨順、平安豐收。

接著由百大青農林佑俊等2名經驗豐富的農友示範割稻的小秘訣，不是硬用蠻力鋸斷稻稈，而是輕輕地一推一拉，省力地割稻。美群國小師生頭戴斗笠、手拿鐮刀分批下田收割稻米，有人沒幾分鐘就覺得腰酸，有人手較沒力量或技巧不對，以致稻稈割不斷，現場狀況頻生，但抱著飽滿的稻穗，孩子們都露出燦爛的笑容。

賴東陽表示，今日收割延續2月的「作伙插秧趣」活動，孩子體驗了最初的插秧，期間由農友們細心呵護稻子長大結實，今再由孩子下田收割，體會收穫的喜悅並學習感恩。此外，現場也安排割稻機作業，讓孩子比較人工及機器收割的不同。

葉中雄表示，感謝大里農會提供這樣的機會，讓孩子實際體驗、認識農業，加強孩子惜食的觀念；蔡勇勝也說，大里農會連續多年舉辦食農教育體驗活動，讓大里在地學童走出教室，親自體會農民辛勞，落實「從產地到餐桌」的食農精神。

今日活動也穿插介紹稻作常識及農會各部門業務有獎徵答，學童認真聽講及搶答，加深對稻作、農會之認識及瞭解；最後由農友林連進遵循傳統，用扁擔挑來「割稻飯」犒賞割稻的孩子們，各個孩子飢腸轆轆，連吃二碗，還有人說不過癮，相當有趣。