中社觀光花市種植450坪「波波球」，一顆顆圓滾滾、毛茸茸的外觀相當療癒。（陳淑娥攝）

中社觀光花市種植450坪「波波球」，一顆顆圓滾滾、毛茸茸的外觀相當療癒。（陳淑娥攝）

台中市后里中社觀光花市種植450坪的「波波球」，一顆顆圓滾滾、毛茸茸的外觀相當療癒，吸引許多民眾慕名造訪。業者指出，「地膚草」也叫掃帚草，無須人工修剪，完全自然成型，首批1500株十分吸睛，整個觀賞期可持續到今年10月。

中社觀光花市負責農友賴啟文表示，中社種植的波波球是自日本進口「地膚草」的種子栽植而成，無須人工修剪，完全自然成型；而非靠人工修剪成圓形的灌木，假冒的「波波球」。

目前中社花市在第三花海區共種植450坪「波波球」，由於分3批種植，第一批1500株，目前正值觀賞期，約可持續2個月；待其形狀變化才翻耕重新種植，預估整個波波球觀賞期可持續到今年10月。

張姓遊客第一次看到「波波球」相當興奮，她說，「好可愛，整個煩惱都消失了，超級療癒」；小朋友則開心到想抱抱胖嘟嘟、毛茸茸的「波波球」！也有民眾被整片翠綠美景吸引，紛紛倘佯其中同框留影。