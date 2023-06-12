疫後迎來旅遊復甦，日本旅客卻因日幣貶值、通貨膨脹等因素不願出國旅遊，讓航空公司及各國觀光局頭疼，為刺激日本旅客來台觀光，長榮航空今日與日本旅行社龍頭「株式會社JTB」簽署深化合作備忘錄（MOU），針對疫後日本海外旅遊市場深度討論，攜手推廣台日雙方的旅遊市場。

JTB集團是日本規模最大的旅行社，於日本國內外擁有諸多票券代購、租車、遊覽車、信用卡及出版等旅遊相關企業。JTB的市場調查研究發現，全球疫情趨緩之際，日本旅客卻遲遲不踏出國門，護照持有率也持續下滑，從2019年23.8％下滑至2022年17.1％，吸引日籍旅客至海外旅遊已成各國觀光局與航空公司的最大課題。

長榮航空客運管理本部副總經理潘信修表示，台日在疫後邊境限制鬆綁，即吸引大量台灣旅客前往日本旅遊，重溫久違的日本文化、佳餚及美景，需求持續升溫之下，日本航線平均都有8成以上的載客率，未來將依市場需求和日本各地機場作業人力，以及盤點公司機隊和人力狀況，進而規劃增班及復飛日本各大航點，方便台日兩地旅客相互造訪。

JTB指出，相較於台灣旅客赴日觀光人數，入境台灣之日籍旅客目前僅有約疫情前的3分之1，呈現大幅逆差。根據各項統計資料顯示，日本至今尚未出現報復性海外旅遊潮，日本國內旅遊需求強勁、日幣持續走低及全球通貨膨脹等因素，導致出國成本提高，大幅影響日人出國意願。

長榮航空與JTB將以共享雙方資源方式合作，自今年7月起，針對不同客群打造各式專屬旅遊產品，以「是時候按下PLAY鍵，未玩待續！」為宣傳理念，結合線上及線下實體行銷，在日本全國JTB主要店鋪推廣搭乘長榮航空來台灣旅遊，同時也希望能吸引日本旅客經台灣轉機至全世界。