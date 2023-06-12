雲林縣政府與「勵馨社會福利事業基金會」運用公益彩券盈餘分配款補助，12日於縣府親民大廳舉辦「愛擁抱、不用暴」家庭暴力防治宣導月記者會，今年結合基層社區力量，持續設置「社區安全守護站」，藉以提升社區「性別平等」觀念及敏感度，讓社區防暴網絡與通報機制更趨完備與密集。

此次家庭暴力防治宣導，以電玩遊戲闖關方式，呈現受暴者在求助過程中遇到的各種阻礙與迷思，造成自身困在暴力環境中躊躇不前，因此受害者在求助路上，需要各網絡單位共同合作並推廣家暴防治的正確觀念，讓求助者遠離受暴，並藉由家庭支持服務，建構1個安全無暴的家園。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣衛生局結合社會處、警察局、地方法院、衛生醫療、NPO組織、地檢署、社區安全守護站等共構社會安全網，推動「以抱制暴，雲過天晴」專案，榮獲行政院「政府服務獎」，日後會持續推動家庭暴力防治社區初級預防工作，提升民眾對家庭暴力問題敏感度，建立正確的預防與通報觀念。

張麗善說，今年結合基層社區力量與8鄉鎮39個防暴社區，持續設置「社區安全守護站」，目前縣內392村里共設置1005站，平均一村里有2至3個守護站，涵蓋率達百分之百。縣內共有19名「社區防暴宣講師」與3名衛生福利部認證「高階防暴宣講師」，期待透過推廣家暴防治宣導方案，凝聚社區力量形成安全防護網絡。

縣社會處副處長陳怡君指出，家庭和諧不只是家務事，更是影響社會健全永續發展重大因素，因此訂定每年6月為「家庭暴力防治宣導月」，陸續辦理一系列家庭暴力防治宣導活動與講座，落實永續發展（SDGs）第3個目標「促進全民的良好健康與社會福祉」。

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