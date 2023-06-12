春雨表示，鋼鐵市況仍屬低迷，但隨著大陸鋼廠陸續開出平盤，預期鋼價可止跌回升，後市展望審慎樂觀。台灣地區線材銷售穩定，扣件受歐美地區下單短期遞延影響；印尼地區齋戒月結束，國內營業活動及生產活動回復正常水準，銷售維持一貫好表現；大陸地區解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，通膨態勢雖有緩解的跡象，但鋼鐵需求尚未回溫，然客戶庫存去化已接近尾聲，各大鋼廠開盤亦止跌回穩，預期營運有機會落底，審慎樂觀看待後市需求逐季復甦。春雨在這不景氣時，將持續調整體質，善用台鋼集團垂直整合優勢，積極聚焦利基產品，且秉持精實管理的精神，推動智能生產排程，優化流程作業，以提升營運效率。

春雨5月底已舉行股東會，春雨去年每股盈餘(EPS)為1.93元，決議每股配發1.5元現金股利，以周一收盤價28.5元計算，殖利率達5.26%。

因應未來歐美市場的碳稅費課徵，鋼鐵產業被列為首要對象之一，提升減少產品碳排，為各業者長期努力的目標。春雨未來將更善用集團資源，增加採用低碳足跡產品的原料，並投入製程減碳工作。而減碳的第一步，首先重節能，能源的使用，無外乎油、氣、電，將先進行產品碳足跡盤查，並採智能監控，了解各製程設備的能耗狀況。進而透過汰舊換新，將汰換能源效率差的設備，進一步再研究改善，改用新潔淨能源的設備生產，透過持續不斷的改善，以因應國際的碳關稅帶來的影響。