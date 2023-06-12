momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。112年5月合併營收約89.8億元，月增12.76%，創歷年同月新高，富邦媒表示，5月momo網路購物營運再締歷史同期佳績，業績佔比達96.3%，營收較去年同期成長5.6%。營運動能受惠母親節商機挹注，從按摩椅、美妝品、精品包款、保健品皆有亮眼的銷售表現；而五星飯店、連鎖餐廳等餐飲票券，除了母親節聚餐需求外，加上畢業季的助陣，再掀超夯買氣。5月份天氣炎熱，氣溫甚至飆破40度，帶動涼夏家電銷售，如冷氣、風扇等皆成為民眾採買的焦點。

富邦媒今年1月至5月合併營收約新台幣420.6億元，較去年同期成長7.3%，亦是歷年同期新高。

6月份迎來網購年中最強盛事《618年中大促》，momo祭出「破億回饋湊一咖」，主打全通路「下單抽61.8萬元mo幣」活動寵粉，凡於6/9起至6/21期間於momo全通路不限金額消費，免登記即享61.8萬mo幣免費瓜分資格(抽出10名)等，希望藉由多重優惠衝高6月營收。