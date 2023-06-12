民進黨性騷擾案連環爆，台北市勞動局已在上周要求民進黨中央黨部12日前回函說明，台北市勞動局長高寶華12日表示，已收到民進黨回函說明5性騷案，性平審查委員會預計6月底前開會審議。

高寶華表示，勞動局已收到民進黨回函5性騷案說明，由於需要做個別調查，也要了解資方收到性騷擾案後如何處理，性平審查委員會在6月底前開會。

市議員詹為元追問，性平審查委員會調查完後，是否來得及在6月底前開會？高寶華回應，性騷擾案子資料陸續進來的同時，同仁也同步整理，約6月下旬訂出開會時間，經過委員會允許再開會，預估來得及在6月底前開會。

至於6月底開會後是否會有結果？高寶華表示，如果資料清楚，會議會有結論，否則要繼續調查。

詹為元說，勞動局調查工作繁重，若能在6月底前開會他樂觀其成，只是希望開完會後不論有無結果，都要發新聞稿或開記者會向市民說明勞動局針對性騷案的處置及處理案件最新進度。

高寶華表示，性平審查委員會開完會後，會針對有無成立性騷擾案一事向外界說明。

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