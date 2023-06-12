搶攻暑假旅宿商機，高雄漢來大飯店7月1日至8月31日推出「三麗鷗主題房-夏日童樂園」住房專案，每晚8,372元起，除入住超人氣的三麗鷗聯名主題房，享有早餐、迎賓下午茶、客製角色明星的備用品之外，暑假期間更特別搭配貝兒絲樂園暢玩門票，任由小孩盡情放電玩樂，此外還提供Haagen-Dazs冰淇淋、兌換三麗鷗商品1,000元抵用券，以及漢來獨家聯名的三麗鷗證件套四大好禮，吃喝玩樂一站搞定。

除主題客房，漢來大飯店同時也推出多款三麗鷗聯名商品，如刺繡毛巾、隨行杯、筆記本等多款精美商品，而為回饋三麗鷗粉絲並配合線上電商618年中慶優惠，即日起至6月30日，高雄漢來大飯店線上商城與飯店1F商品小舖同步推出期間限定-任選2件8折優惠，邀請粉絲趕快將心愛的三麗鷗大明星們帶回家。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，漢來聯名三麗鷗主題房自推出後獲得廣大迴響與好評，顯示具差異化的住宿體驗仍是吸引旅客喜愛的不二法則。因此，今年暑假首度跨足館外，與距離飯店僅5分鐘的貝兒絲樂園合作推出專屬行程，樂園室內空間約400坪，包括38個主遊樂區與4大拍照造景，家長能輕鬆安排夏日涼爽的室內玩樂時光，若來不及於本次行程使用門票，也能改選擇全台其他分館使用，為旅程增添多元彈性；同時大小朋友還能盡情享用飯店的星級服務、泳池設施與三麗鷗主題禮遇，感受五星級的夏日親子小旅行。

漢來大飯店三麗鷗主題房共有18間不同主題風格客房，打造沉浸式住宿體驗，自辦理入住即有主題房大使一對一接待及介紹客房環境，房內更準備特製迎賓下午茶，讓客人品嚐美好的午茶時光。此次「夏日童樂園」專案，結合貝兒絲樂園-天方夜譚主題館暢玩門票，只要預訂專案，再加贈1,000元商品抵用券、Haagen-Dazs冰淇淋以及三麗鷗證件套。飯店也獨家規劃童趣玩具免費租借、飯店內日式三溫暖及露天泳池等設施，為夏日旅程打造歡樂回憶。