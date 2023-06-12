新北市某私立幼兒園餵藥案持續延燒，有醫師表示，巴比妥酸鹽藥物醫療因常用於犬貓鎮靜，遭獸醫師痛批其不當影射。全國獸醫師公會指出，嚴格管制藥物不可能外流還用在兒童身上，這樣推給獸醫師相當不公平。防檢局表示，巴比妥從製造到販售都須和防檢局和食藥署嚴格申報，靜待檢調結果。

板橋私幼餵藥案引起社會討論，「苯巴比妥」的源頭也讓外界關注，但有醫師指出，巴比妥酸鹽常用於犬貓發的鎮靜之用，或用以執行安樂死，檢方可以朝此方向偵辦，此言一出引來獸醫師強烈不滿。

全國獸醫師公會理事長譚大倫受訪指出，動物醫院用的是口服藥「苯巴比妥」，是治療癲癇的嚴格管制藥物，只要經查有遺失或未放回藥品櫃，罰則就是6-30萬，而且動物醫院不用複方的苯巴比妥，健保署統計中，有50幾種藥物都含有苯巴比妥的成分。

譚大倫表示，複方藥非管制藥品，獸醫院因為擔心其他成分造成影響，因此只使用單方而不用複方，然而胃藥、止咳藥也含有苯巴比妥成分，雖然獸醫有在用，但不能這樣影射給獸醫師，這樣相當不公平。

另外，針劑的「戊巴比妥」是安樂死藥物，現在動物醫院持有戊巴比妥的已經很少，也因為戊巴比妥毒性很強，根本不可能用在兒童身上，也不可外流出去。

防檢局動物防疫組組長林念農進一步解釋，戊巴比妥在動物用藥部分受到嚴格管制，根據「動物藥品管理法」，除了防檢局會不定期到獸醫院稽查，院方每年也要和食藥署申報，過去確實有發生戊巴比妥藥品和申報數字出現落差而開罰的案例，不過目前正在檢調階段，會尊重檢調結果，現階段不必有太多臆測。