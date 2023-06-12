端午節將至，共軍機艦仍頻繁對台侵擾，蔡英文總統今天視導空軍793旅、陸軍運輸兵群，並前往國防大學理工學院勗勉軍校學生。蔡英文表示，這幾年國艦國造、國機國造有具體成果，要歸功於學院長期培育國防科研人才，提升守護國家的力量。她鼓勵大家投入第一線研發行列，為國家厚植國防科學研究的能量。

蔡英文今天視導北部地區部隊，並前往國防大學「先進系統工程研究中心」參觀該校師生研發的環保節能車。

蔡英文指出，今天她來到桃園，先去看了空軍793旅及陸軍三支部運輸兵群，了解各部隊執行任務的狀況，也代表國人向堅守崗位的國軍弟兄致上最深的感謝。

此次行程最後一站來到國防大學理工學院，她說，剛才在門口看到學校自行研發的環保節能車，技研中心李上校跟她說明模擬系統的操作，展現同學的創意和軍事專業的能力。

蔡英文指出，這幾年在國艦國造、國機國造都有具體成果，這要歸功於理工學院長期以來培育國防科研人才，提升守護國家的力量。

另外，她說，國防大學也和陽明交通大學合作，共同推動系統工程及科學科技學識學位的學程以培育科技的軍官，不只學校很努力，理工學院師生們都很積極為校爭光，例如參加美國太空總署的黑客松比賽取得亮眼的成績等。

蔡英文也以電機系教授研發的微型天線技術獲得多個國家專利認證為例表示，該教授也是理工學院第一批招收的女學生，目前理工學院女學生比例來到4分之1，相信未來有更多女性投入國防科研的領域。

她鼓勵同學們，除了基礎科學能力，也要具備良好的學識，並且不斷精進自我。「未來大家投入第一線研發行列，一定能為國家厚植國防科學研究的能量」。