董事長徐煥清指出，過去三年即使面對新冠肺炎大流行、經營環境嚴峻，公司依然保持獲利水準，且自2012年登錄興櫃以來，除了大量資金投入研發支出，年年都有盈餘，證明經營團隊禁得起市場考驗。

泰宗今日股東會通過配發股票股利0.306元與現金股利0.034元，合計股利為0.34元，配發率近達九成。

展望未來，徐煥清表示，公司專注於新藥與創新醫材的研發主軸不變，為充實營運資金，以及加速包括預防反覆性泌尿道感染新藥U101、肝癌治療新藥PTX-9908、CatCHimera肝癌檢測平台等三大自有開發產品的進度，泰宗已規劃辦理現金增資，擬發行1萬張股票，每股50元，預計募集5億元資金，除充實營運資金外，亦將用於推進U101的台灣三期臨床試驗收案，盡速取得台灣許可上市、同時啟動U101於歐美市場的臨床試驗規劃、並加速建構台灣及中國大陸二地的CatCHimera肝癌檢測服務，以及伺機遞交PTX-9908合併免疫療法於中晚期肝癌治療的臨床試驗申請等，希望讓泰宗在新藥與創新醫材的布局也能逐步展現成果。

泰宗今日股東會同時完成9席董事(含獨立董事)全面改選。新任董事名單為：徐煥清、Green Partner Investments Limited代表人黃志揚、陳慈珮、王雅俊、陳錦稷、徐憶芳，獨立董事則包括郭政弘、陳慧遊、劉恒逸。