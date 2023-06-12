香港政府於2021年提出占地面積最大的規畫藍圖「北部都會區發展策略」，將在香港北部建設一個占地300平方公里、宜居宜業宜遊的都會區。港府發展局12日宣布成立北部都會區統籌辦事處（簡稱北都辦），以統籌、宣導及推動北部都會區的發展。

香港特首李家超在2022年發表的施政報告中表示，本屆政府會全力推進北部都會區建設，並於今年成立專責發展北部都會區的部門。

據香港特別行政區政府新聞公報網站和香港政府新聞網消息，發展局發言人表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，集優質生活、產業發展和文化休閒於一體，是驅動香港再創高峰的新引擎，亦是促進香港與大灣區高品質經濟合作，融入國家發展大局的重要平台。

發展局發言人稱，北部都會區計畫涵蓋土地發展、房屋供應、交通基建建設、生態保育、產業發展，以及政府及社區設施等領域，其規模巨大，特區政府多個政策局和部門均會參與，北都辦將承擔整體統籌和推動的工作。

此前報導顯示，前香港特首林鄭月娥2021年10月6日發布任期內最後一份施政報告時，提出了目前為止占地面積最大的規畫藍圖《北部都會區發展策略》。報告指出，將在香港北部建設一個占地300平方公里、宜居宜業宜遊的「北部都會區」，在滿足約250萬人口的居住需求的同時，還能與深圳形成「雙城三圈」的戰略性布局，為國家發揮「雙引擎」作用，產生「強強聯手」作用。

林鄭月娥當時指出，將建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，其中包括天水圍、元朗及粉嶺、上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地。

「北部都會區」可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途。整個專案完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，容納約250萬人居住；而職位數目亦將由現在的11.6萬個，大幅增加至約65萬個，包括15萬個為科創產業的相關職位。