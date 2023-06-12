性騷風波連環爆，近日延燒到媒體界，繼國民黨台北市議員鍾沛君揭發名嘴朱學恒強吻後，藍營雲林縣議員陳芳盈今(12日)也指控，曾遭「C媒體人」騷擾，媒體人朱凱翔稍早在臉書發文，向陳芳盈道歉。而對此，媒體人黃揚明則表示，他會兌現自己的承諾，不會與朱凱翔直播、同台。

陳芳盈今(12日)在臉書發文提到，去年年初，她決定從台北回到雲林參選縣議員，由於知名度不足，非常辛苦，所以有媒體圈的朋友邀約，她都備感珍惜。有一次，C名嘴約自己和他的一群朋友吃飯，接著和他的二個朋友共四人一起去KTV續攤，她欣然同意。

陳芳盈指出，聚到一半，帶著酒意的C忽然當著另外二個人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」她楞了一下，才意識到C在說什麼，她覺得深受冒犯，但又不想得罪對方，只能打哈哈的把話題帶過。結果，過了一段時間，C竟然又當著另外二個人的面第二度問她：「我可以和妳打砲嗎？」

這件事在陳芳盈的心裡成為了一個陰影，只不過隨著時間推移，她也漸漸選擇不要想起，並在心裡說服了自己：那是社會的常態、那不是自己能改變的權力生態、不要再把這件事放在心上、就讓這件事過去，否則只是在折磨自己而已。直到，她看到C名嘴上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒。忽然一種憤怒，在心頭熊熊的燃燒起來，打破了她的猶豫和遲疑，她直接對著鏡頭大罵「你比朱學恒還噁心！」

對此，朱凱翔發文回應表示，2022年3月10日唱歌氣氛很熱鬧，但確實，如今她無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象。雖不確定是什麼環節，「但讓陳議員感受如此，我道歉。」對15個月來，他未能更早察覺陳議員的隱忍，再次致歉。關於這一切，自己深刻反省。性平這道考題，戒慎恐懼面對。陳議員若要提出任何司法或是行政申訴，他會全力配合。

黃揚明則發文強調「我會兌現我的承諾，不會與朱凱翔直播、同台。」網友表示「你有信守原則，我繼續挺」、「雙朱擊墜，喝酒誤事」、「我覺得你可以自立門戶啦，反綠聽眾一定會跟的」、「揚明你夠資格開直播」、「今早的直播已成絕響，支持自己開直播+1」。

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