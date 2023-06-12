2008年成立的搖滾樂團「傷心欲絕」包含民謠與搖滾的元素，獨特風格在音樂界小有名氣，2020年曾入圍金曲獎，其中的吉他手劉暐近日傳出過世消息，享年38歲，親友透過劉暐facebook帳號公布死訊，讓外界相當震驚，許多粉絲湧入留言表達不捨。

親友透過劉暐facebook帳號於12日發文：「沉痛向各位通知，我們所摯愛的劉暐，於 2023 年 6 月 10 日傍晚，在至親與朋友們的陪伴下逝世，享壽 38 歲。劉暐為人真誠、善良，終其一生從未離棄創作。他的音樂純粹非凡，顯現許多生命裡的細密覺察，有戲謔、有挖苦，但總有出口。他的作品持續影響著很多很多人，是我們懷念他最好的方式。哀悼緬懷之時，我們感謝大家對劉暐一切的關愛與支持，也請尊重親人朋友的隱私空間。」

樂團「傷心欲絕」於2008年成立，2020年曾入圍金曲獎最佳樂團獎，雖然劉暐2020年暫時離團，但樂團英文名稱「 Wayne's So Sad」以他名字延伸，即使不在團中活動，仍是團體的重要人物，他前幾日才透過社群平台分享自己設計的插畫T恤，還有粉絲透露劉暐本來11日要表演，但在表演的前一天離世，令許多人錯愕。不少人留言：「謝謝劉暐，你的創作給了我很多力量，安息」、「謝謝你讓我開始喜歡傷心欲絕」、「很慶幸在生命中有你的創作出現，謝謝你」、「謝謝你最強大的靈魂」、「謝謝你留下的作品，我會好好品嚐一輩子的」、「有幸聽到你最後一場演出，是我的榮幸」、「希望在另一個世界你是快樂的」。