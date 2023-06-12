根據共享情報分析，烏克蘭在6月初正式發起反攻作戰，在過去幾天裡，損失了 16 輛美國裝甲車，以及1輛德國豹2主戰坦克。不過，烏軍也在頓內次克州奪回4個村莊。

CNN報導，據共享情報網站Oryx其中一名分析員加諾夫斯基(Jakub Janovsky)稱，最近幾天，烏軍被摧毀了16輛M2A2布萊德雷步兵戰車(Bradley IFV)，華盛頓提供給基輔109輛M2步兵戰車，前3天就損失了15%，這頗為慘重。

布萊德雷步戰車同時擔任步兵運輸與火力支援的工作，它也有反坦克飛彈，在一定程度上可以打擊敵人主戰坦克。它的數量多，輕快迅捷，因此在1月初，第一批60多輛布萊德雷到達烏克蘭時，被視為烏克蘭反攻作戰相當核心的角色。

在美軍的常見戰術中，M2多半是在具備空優與即使火力打擊的優勢情況，再以收復者的身分出戰，但是烏克蘭目前並不具備，他們現在並未掌握空優，也沒有空中火力，火砲的數量也比不上俄羅斯，這是烏克蘭遲遲沒有反攻作戰的主因。但由於在5月底，烏克蘭失去了巴赫穆特主要城區，為避免士氣受挫、國際支援對烏克蘭失去信心，烏克蘭必須在6月初發動反攻作戰，這使得地面部隊遭遇到較大的風險，主要是俄軍的地雷與遠程砲火。

俄羅斯國部在星期一的例行聲明提到，俄軍成功挫敗烏軍在扎波羅熱地區的反攻企圖，擊毀多輛烏克蘭裝甲車。「敵方裝甲部隊目前正向扎波羅熱方向發動越來越多的攻擊。然而，俄羅斯反坦克部隊成功擋住他們的去路，成功將西方提供的裝甲車，炸成一堆廢鐵。」

儘管失去了相當數量的布拉德雷，但烏克蘭稱，從周末以來，頓內次克方向的戰鬥，已從俄羅斯軍隊手中奪回了至少3座村莊。

烏克蘭收復了4座村莊，烏軍在史多羅熱沃受損的學校校舍揮起國旗。(圖/路透社)

烏克蘭國防部副部長漢娜•馬利亞爾(Hanna Maliar)說，烏克蘭從頓內次克的前線城鎮諾沃西爾卡(Velyka Novosilke)向南推進，現在突出部已延伸5到10公里，包括馬凱耶夫卡(Makrivka)、涅斯庫奇內 (Neskuchne)、布拉霍達特內 (Blahodatne) 已成功收復。

路透社剛才的報導，同樣是頓內次克戰線，烏軍已奪回史多羅熱沃(Storozheve)，在照片中，部隊舉起了烏克蘭國旗，這是海軍陸戰隊第 35 獨立旅的回報。

俄羅斯軍事博主表示，馬凱耶夫卡的戰鬥仍在激烈進行，但該篇博文證實，烏克蘭軍隊已經佔領了布拉霍達特內和涅斯庫奇涅。