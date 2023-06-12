歌手陳綺貞出道多年，過往曾與老班鍾成虎是戀人關係，雖然兩人已分手收場但依然維持工作關係，看似以朋友的身分相處。誰料，鍾成虎(12)日在臉書上發聲，揭露陳綺貞的8大罪狀。

對此，鍾成虎的公司添翼創越也回應了：

添翼創越與綺貞合作這麼多年，一直把綺貞當成女神呵嚄。綺貞的個性比較奔放，也因此公司及同仁們一直容忍她的各種小脾氣。

週刊事件後，綺貞變得更易怒，而且不相信人。剛開始我們忍耐，但漸漸的她的易怒變成指名封殺特定員工，針對拿薪水的同事情緒霸凌，製造不滿，時而冷漠，忽而痛斥指責，造成幾位同仁極大的工作壓力身心俱疲時，添翼知道即便對方是當年的那個女神，也不允許同事在職場不受保護。

當添翼選擇保護同事而非順著綺貞後，跟綺貞的關係就每況愈下了。

包括綺貞有可能涉嫌教唆的一些事，添翼在檢調抽絲剝繭的調查下逐漸接近真相，而那個真相是殘忍且難堪的。

契約關係的說明很硬，而且會讓人以為添翼不講人情。添翼深耕音樂這麼多年，知道每一次經紀公司跟藝人間的合約爭議，受傷的都是歌迷。添翼只是想說，我們盡力了，十餘年來我們盡力滿足綺貞每一次獨一無二的要求，但我們失敗了，我們最終帶出一個專注於自己而不考慮團隊合作的女神，而音樂行業，應該是團隊合作的。

謝謝關心這件事的你，

也謝謝這段時間

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