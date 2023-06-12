奈及利亞是非洲排名第1的最大經濟強國，也是世界第31大經濟體。它有豐富的石油和天然氣資源，也有發展迅速的資通訊產業。本次洽談會有多家奈及利亞的產品代理商與我國業者進行了洽談，展現了對台灣產品的高度興趣。而不少國際企業均已在奈及利亞及迦納設廠，主攻西非市場，如日系的Toyota、Nissan，德國的Volkswagen均於西非設立產線，凸顯國際企業對西部非洲的市場潛力的重視。象牙海岸自2011年內戰結束後經濟起飛，也持續受國際投資者的關注。該團拓銷產品包括汽機車零配件、LED照明燈及投射燈、電源轉換器、絲織品及領帶、建築材料、磁磚等，部分團員特別針對迦納市場提供客製化服務，希望能吸引更多迦納買主青睞。

本次洽邀前來的買主中，奈及利亞大型醫療器材通路商Konga公司代表對於祥龍國際的氣動搬運床很有興趣，欲深入洽談後續合作機會。原林電子的LED捕蠅燈亦受迦納最大的漁產公會青睞，後續希望進一步合作，該公會規畫布建於迦國當地農漁場市場及船屋等漁獲中心，提高工作及賣場環境品質。當地重要的汽配業者Yesudem公司Fianu總經理帶領旗下員工前來觀摩，對於忠盛公司的車輛零配件有諸多行銷想法，希望結合台灣的優質產品及當地的通路人脈切入市場，該公司也代理日系及韓系車輛維修零件，建立多元及不同消費者預算之產品線。象牙海岸當地知名紡織業者Amouzou公司代表對於佑磊國際的絲織品可以客製化切入其當地制服市場，而且因象國有不少高級觀光飯店及宗教團體，期待合作開發利基市場。

基於全球解封，外貿協會本年度非洲活動全數回復為實體，除了上述的西非拓銷團外，本年度將於8月和9月分別再前往東南非和北非拓銷，並規畫於今年11月份結合「台非CEO論壇」，邀請買主來台辦理商機日，協助業者拓展非洲新市場。