欣新網指出，消費性產業這一年來去化庫存問題面臨嚴峻挑戰，專為電商設計「PowerOrder雲端訂單管理系統」，不僅可藉由全自動化串接多通路訂單整合出貨，優化倉儲與系統流程節省逾9成人力與時間成本，滿足企業快速配送、掌握運送過程與準交率期許，每月出貨超過10萬筆訂單也能輕鬆因應，讓企業更有效的做好去化庫存將庫存變現，令電商營運更加暢通。系統同時結合AI大數據智能業績分析提供可視化智慧業績報表，讓企業掌握即時業績動態與潛在商機，進而提升營運績效。

此外，精準行銷當道，欣新網所提供的「PowerAI智能廣告投放系統」動能亦持續發酵升溫。有別一般廣告投放以流量轉換提升銷售，「PowerAI智能廣告投放系統」系統協助客戶以銷售轉換的媒體策略，幫助客戶真正找到有消費潛力的廣告受眾，讓客戶根據設定以提升曝光量、導客率等廣告投放目標，透過AI大數據運算計算提供最佳的投放方式，將預算彈性分配極大化轉換銷售，透過成交筆數、單價與廣告預算計算廣告投資報酬率（ROAS），成為企業精準行銷不可或缺的關鍵利器。

電商仍是長期成長趨勢，企業不論在聚焦廣告精準曝光、去化庫存與配送人力成本管控等電商業務需求均需要有效益的系統管理，將有助於欣新網營運拓展，今年業績有望登高。