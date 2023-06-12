李進勇(左四)感謝地方政府長期以來對於選務工作的幫忙；李文良(中)則表示地方與中央政府本為一體，對選務工作責無旁貸。(于家麒攝)

李進勇(後排右二)親自主持「第16任總統副總統及第11屆立法委員選務工作座談會」，慰勉金門選委會全體工作人員之辛勞。(于家麒攝)

中央選舉委員會主委李進勇今（12）日下午飛抵金門視察選務工作，並親自主持「第16任總統副總統及第11屆立法委員選務工作座談會」，針對去（2022）年年底九合一大選民眾對金門地區的選務滿意度高達8成，李進勇表達高度肯定，並慰勉金門選委會全體工作人員之辛勞，對於即將到來的2024總統大選，李進勇也期勉大家能在過去4年建立的基礎上再往前提升，努力做到選務0缺失。

李進勇今日下午前往金門，一下飛機立即趕至縣府拜會副縣長李文良，感謝地方政府長期以來對於選務工作的幫忙，讓所有的選舉工作都順利圓滿完成；李文良則表示，地方與中央政府本是一體的，對於選務也是責無旁貸，一定會持續努力，秉持著金門既有的刻苦精神，支持中選會把選務做好。

李進勇(中)高度肯定2022年底九合一大選，民眾對金門地區的選務滿意度高達8成。(于家麒攝)

李進勇隨後親自主持「第16任總統副總統及第11屆立法委員選務工作座談會」，與金門選委會工作夥伴進行意見交流。李進勇首先對於去年九合一大選民眾對金門地區的選務工作滿意度高達8成表示肯定，尤其近幾年因疫情的影響，在大大小小的選舉時人潮聚集投票能把防疫工作做好更是不容易，也期勉所有選務人員面對即將到來的2024正副總統大選及立委選舉，能在過去4年建立的基礎上再往前提升，努力做到選務0缺失。

李進勇(左)頒發中選會獎狀給金門選委會選務人員，期勉2024大選選務0缺失。(于家麒攝)

金門選委會則表示，未來將持續努力維持良好的投票秩序，並加強計票演練與資料傳輸正確性之查核，於選舉當日晚上19點30分前迅速完成所有計票作業，讓金門的選務工作更臻完善。