鄭宜農日前為《1500聲量音創學院》大師講座開講。（1500聲量音創學院提供）

陳子鴻領軍《1500聲量音創學院》熱門大師講座搶搭金曲列車，日前邀來獨立創作歌手鄭宜農，她在去年發行了首張全台語創作專輯《水逆》，一舉入圍今年金曲年度專輯、年度歌曲、最佳台語專輯、最佳台語女歌手等六項大獎，是備受矚目的金曲黑馬；距離頒獎禮不到一個月，數度入圍金曲金音等獎項的她，對於首次發行台語專輯就受到評審垂青，相當開心。她笑說現在先想到「什麼時候開始節食」？

她謙虛表示自己是帶著很多人的祝福和期待才能走到今天，「能跟一群很棒的夥伴一起工作，已經很幸運了，雖然個性上不小心就會平常心面對，但還是希望能獲得好成績」，至於金曲幸運符，她覺得專輯製作人Chunho應該就是她的幸運符，也準備和製作人開心走紅毯。

身兼創作歌手、作家與演員，鄭宜農從小就有藝術天分，雙魚座的敏感細膩讓她對文字創作充滿想像；課堂上她提到首次演唱台語專輯《水逆》就入圍金曲，不否認為了專輯付出近一年多時間，期間還特別找老師雕琢台語，深入理解語言運用的感覺，讓「溝通」的核心概念落實於音符與文字間；她跳脫國台語框架，以自由飛翔的方式演繹女性自主堅強和韌性，無論在唱腔、編曲還是MV畫面上，都呈現出一種自由藝術的時代感。

鄭宜農透露「這張專輯幾乎80％的歌是先有編曲才有詞曲，從第一首歌到最後一首歌，都是先和製作人討論歌曲該有的樣貌、內容和想傳達的觀念」，她坦承製作困難度極高「創作時曾不斷自我懷疑，覺得是不是完蛋了！江郎才盡了，在這之前我都覺得我是天才啊」，她說這張專輯簡直是「零自由度」，必須不斷精修，也是她從未遇過的。

鄭宜農開講，以簡單「創作」為題，分析「喜歡創作和成為專業創作人的差異」；她分享創作初衷時說「一開始是來自內心無法述說的感受與想法，後來漸漸發現音樂世界太大太有趣，就自然往專職音樂人努力。」；她創作第一首歌〈小小的我〉，收錄在電影《夏天的尾巴》原聲帶裡「當時才學了四個月的吉他，用很簡單的指法和弦完成，寫的是想對世界歌唱的慾望，很質樸純粹的歌。」

成為專業創作人後，她更喜歡寫影視主題曲，享受「因為主題而服務一個故事」的樂趣。去年底她成立《邊走邊聽》當起老闆，問她如何做好時間管理？她笑說自己喜歡工作，好像無時無刻都在工作，也質疑自己有沒有做好時間管理？但她覺得歌手到了一個階段，專輯都是企劃導向，籌備時間也比較久，接下來她希望發起一些關於「女性創作者」的企劃，集合各式各樣、不同領域、不同風格的女性創作人，一起做一些好玩的事，也想建立一個女生可以互相理解與扶持的互聯網。