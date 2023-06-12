有些人天生熱情開朗，在社交場合中總能夠有良好的人緣，但是當獨自一人時卻可以超安靜任何事都不做，《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶座、獅子座、雙子座在外人面前能表現活潑開朗的一面，可是私下能變得安靜，其中獅子座總是極力去當被人喜歡和關注的人，私下時間會替自己好好充電。

▍水瓶座

水瓶座在與人交流時能打開心胸、樂觀待人，是個擅長社交的人，水瓶座私底下喜歡安靜，他們要求自在，喜歡隨心所欲，享受跟自己對話的感覺。因為這樣他們能真正看清自己，知道自己需要什麼，不會讓自己過得渾渾噩噩的。

▍獅子座

獅子座在團體中總是想當被人關注的焦點，他們極力去當一個被人喜歡、吸引眼球的人，開朗與熱情與生俱來的魅力點，就自然成為獅子座待人的姿態，但不能要求他們總是精神飽滿，也需要時間給自己充電，因此在不用面對人群時，獅子座可是會任何事都不想做的。

▍雙子座

雙子座天生擅於社交且待人熱情真誠，喜歡去維護各種人際關係，也是他們拉近與人的距離的標配。雙子座的安靜也值得理解，矛盾的個性，動與靜兩種截然不同的特質，在雙子座身上都能看到，人前的熱情，私下的安靜，都是根據場景隨時轉換的。