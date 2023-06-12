國泰投信表示，以長期存股的目標來說，抱得住、抱得久，其實往往比短期賺得多，來得更重要。觀察國泰永續高股息ETF的指數選股規則，其條件不是只從追求最高殖利率的這個角度出發，選股中還有包含了ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等等的要求，所以其持股屬性，基本上都是平穩營運、永續經營的公司，訴求提供投資人長期安全的持股，波動性較小。

國泰永續高股息ETF的指數規則下，成份股權重分配較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，利於抵禦產業波動，也較不會產生過高的周轉率、費用率，同時價格較親民，適合投資人長抱投資。

國泰投信建議，台股近期漲聲不斷，投資人在考慮股息再投資時，不妨也可以考慮將領取的股息，投入目前基期較低的投資級債券ETF，更穩定投組波動。今年以來，投資一籃子債券的債券型ETF成為投資新寵，其中國泰投資級公司債ETF，今年以來受益人屢創新高，是目前存債族的投資首選。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華指出，目前投資等級債殖利率來到6％，是蠻難得一見的甜蜜買點，若明後年啟動降息，未來除了息收，還有資本利得空間。

林盈華分析，債券ETF相對債券基金或債券直投的進入門檻較低、投資組合高度透明、經理費及交易手續費便宜等多重優點，目前台灣債券型ETF規模逾1.4兆，其中國泰投資級公司債ETF規模就超過730億元，該檔ETF具備三大優勢，一是高票息，鎖定成分券票息率高於4.5％、二是分散風險，單一產業權重不超過20％、三是折溢價情況穩定。今年以來短短6個月不到，受益人數即從去年12月30日的2,237人，快速成長超過10倍，躍升至24,683人（6月9日），為台灣BBB級投資等級債券ETF中規模最大的債券ETF。