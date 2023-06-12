台北市長蔣萬安12日完成任內首次市政總質詢，他表示，市府團隊上任至今170天始終戰戰兢兢，以直球對決、積極態度解決市民關切的問題，施政以民為本，讓市政推動不只是鋼筋水泥，而是暖心、貼心的人情傳遞。

蔣萬安指出，台北市身為首善之都，百年大城且有深厚文化底蘊，具前瞻城市的規劃建設，以友善人文、便利大眾運輸、豐富觀光資源和低犯罪率獲得國際肯定，具備國際大城市的條件。

他說，奠基在卓越城市發展，市府團隊上任至今170天始終戰戰兢兢，以直球對決、積極態度解決市民關切的問題，如針對行人地獄成立府級專案小組，學校、醫院和幹道優先改善，建構人本友善交通環境。內湖交通上任後就到現場實際了解，規劃短中長期計畫，新闢2條內科路線，力拼東環段2年內動工，逐步舒緩內湖交通問題。

並建築物防災安全、施工品質一直非常關心，北市屋齡超過30年比例超過7成，要求市府團隊化被動為主動，推動公辦都更7599、都更五箭，提高民眾參與都市更新意願，加速推動老屋重建；大巨蛋則以安全為最優先考量，啟用前必須完成相關審查，嚴格要求符合安全標準，務必給民眾安全的運動場館。

面對未來嚴峻氣候變遷挑戰，2050淨零碳排是非常重要的目標，第一次參與行政院會，第一個發言，就希望中央對於基北北桃1200月票給予全力支持，努力將綠運輸比例由60％提升到70％。

他說，面對少子化和高齡化，成立人口對策委員會，研擬長期計畫，並提出生育獎勵翻倍，補助私幼每學年最高5萬2000元，推出友善托育補助加碼，規劃提升托育量能，提供孩子安心成長的空間，鼓勵年輕人儘早生養；長輩安養則由聯合醫院規劃增設長照床，且研擬住宿型長照機構獎補助計畫，公司協力提升住宿式長照機構量能和服務品質。

蔣萬安強調，從幼兒生養到長輩照顧，道路鋪面到交通便捷，住宅都更到永續發展，始終期許台北市市府團隊是服務型政府，施政以民為本，讓市政推動不只是鋼筋水泥，而是暖心、貼心的人情傳遞。

他指出，感謝議員精闢建議和監督，市府團隊會虛心檢討，針對不足處調整，政策規劃更完善周延，希望和大家一起努力推動進步巨輪，激發台北潛力，展現台北實力，打造成為安全舒適、友善宜居的城市，讓每一位在台北生活的人，實現自我與台北共榮共好、共享美好。