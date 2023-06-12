妹子「博愛座放行李」挨轟自私鬼！本人曬圖反殺了：不道歉就提告

許多人都認為，「博愛座」一般應讓老弱婦孺或身體不適者使用。近日一位女子搭乘火車時，把行李放在博愛座上，因此遭其他乘客拍照公審是自私鬼，不過女子反PO出當時影片，反轟「昨天車廂空成這樣，請問為什麼不可以放東西呢？」，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「台灣最不缺的就是這種自私鬼」，原來是一位女子搭乘火車時，不只自己坐在博愛座，隨身行李也放在博愛座上。

妹子PO出現場車廂畫面，強調當時火車上相當空曠。（翻攝自爆怨公社臉書）

沒想到當事女子也在社團PO出車廂現場畫面，反批「昨天車廂空成這樣，請問為什麼不可以放東西呢？您是正義魔人嗎？還是座位沒人就只能空著，不能拿來放東西？」，強調幸好自己當時和男友聯絡時，有拍影片記錄狀況，「不然我好冤枉欸」。

女子質疑，原PO當時沒有親自對峙而是選擇事後PO網公審，紀錄狀況更是不道德的偷拍，因此要求道歉否則提告，「請您刪文並且為您的偷拍行為道歉，不排除提出告訴，如果不道歉會提出告訴」。

對此，許多網友紛紛回應，「還好妳上車還有拍影片，不然真的啞巴吃黃蓮了…」、「失控的正義，其背後暗藏著網友嗜血的快感」、「當吃瓜群眾真爽」。