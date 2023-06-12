大陸國家主席習近平12日下午在人民大會堂與來華進行國事訪問的宏都拉斯總統卡蕬楚舉行會談。習近平強調，中宏建交，功在當今，利在長遠。建交以來，兩國關係快速起步，開局良好，呈現出蓬勃活力和廣闊前景。同時在上周，中國駐宏都拉斯使館正式開館。

習近平表示，中方將堅定不移發展中宏友好關係，堅定支持宏都拉斯經濟社會發展，願與宏都拉斯做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。他說願一道從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展，把兩國合作的美好願景變為實實在在的成果，給兩國人民帶來更多福祉。

今年3月，中國與宏都拉斯建立外交關係，習近平對卡蕬楚表示，她是首位對中國進行國事訪問的宏都拉斯總統，此次到來開啟中洪關係新的歷史篇章，具有特殊而重要意義，並表示熱烈歡迎。

習近平說，對於她你擔任宏都拉斯歷史上首位女性總統，團結帶領宏都拉斯人民自立自強，致力於推動國家發展事業取得新成就，對此表示衷心祝賀，並堅決履行與中國建交的競選承諾，作出歷史性決斷，展現出堅定政治意志。