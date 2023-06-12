私有公共停車場也應盡速設置，以免未達標遭停業。（吳佩蓉攝）

交通部日前對外公告，要求公有路外公共停車場，須設置車位總數2％以上的電動車專用停車位；宜蘭縣政府交通處表示，全縣有37處縣有停車場，5285個停車位，預計在2025年中旬，完成131個電動車專用車位，可符合中央政策法定的目標。

根據交通部日前公告的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公有路外公共停車場的專用充電停車位，應為小型車停車位總數的2％以上，並達當地電動汽車登記數量的1／10；民營路外各公共停車場專用充電停車位，應設置1％以上。

由於交通部預計2025年實施「電動車位管理辦法」，將會有2年的額外緩衝期，屆時全台各縣市的公有、民營路外停車場，都要完成增設一定比例的電動車專用停車位；若業者未依規定設置，經要求改善但未改善，將可停止該停車場部分或全部營業。

縣府交通處說明，宜縣有37處縣有停車場，5285個停車位，目前設有充電樁專用車位的，僅有礁溪國小地下停車場8個、中興文創園區停車場2個；未來2年，預計完成131個專用車位，所需經費2260萬元，可達到中央政策公有車位2％；而宜縣至今掛牌電動車457輛，車位也達到電動車登記數量1／10的要求。

交通處表示，公有充電樁建設所需經費，中央負擔79％，地方21％，縣府將依據「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，向中央爭取補助，同步發函至各鄉鎮市公所針對轄內公有公共停車場進行盤點，所需經費可透過縣府申請補助，而私有公共停車場也應盡速設置，以免未達標遭停業。