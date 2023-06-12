北門高中提倡登山風氣，5年前開啟「山野教育」課程，每年都有老師與教官帶著志願參與的學生攻玉山主峰，今年6月初，33名師生分兩梯次完成登頂，在台灣最高處舉國旗合影，15名學生在高中階段就完成登頂玉山願望，大呼感動。

北門高中從校長吳俊憲到老師、教官都是登山愛好者，吳俊憲更在大學時就加入登山社，攀登玉山經驗豐富，今年兩梯次的玉山攻頂，他都參加，帶著學生爬山，在4天內2次站上玉山主峰。

校方每年為了帶學生登玉山，教官室主任吳嘉晉安排2周體能訓練與耐力，帶師生練習爬大凍山、塔塔加麟趾與鹿林山高山。

今年學校33名師生皆抽中玉山中途住宿山屋排雲山莊，分為6、7日與8、9日兩梯次攻頂，15名學生都是首次爬玉山，其中1名美國高1交換學生索拉也參加，學生過程中頻喊腳痠，有的覺得頭痛、食慾不振，仍互相鼓勵直到站上3952公尺最高峰。

學生們在刻有「玉山主峰」的名牌前揮舞國旗合影，今年2梯次都遇晴天，見到大景大呼感動，沒想到高中階段就能解鎖人生成就。

吳俊憲表示，手機時代網路誘惑陷阱多，學生受3C產品制約，欠缺健康活動。透過山野教育培養學生，謙卑與互助精神，過程認識「高山症」及「裝備與糧食」等基礎常識，培養登山的能力，也獲得成就感。