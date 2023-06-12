民進黨高雄市政府性平事件連環爆，國民黨高市第二選區立委參選人曹桓榮痛批，先是陳菊市長辦公室主任洪智坤以權勢伸魔手、性騷女導演，還有前市府新聞局長丁允恭在辦公室與女記者不倫，甚至劈腿、逼墮胎，隨後又傳出陳其邁前助理遭受性騷，未伸出援手甚至成為加害者「被離職」女助理，要求陳其邁除了要對前女助理道歉，更要向全體市民道歉。

曹桓榮表示，有網友11日在社群論壇爆料20多年前擔任陳其邁助理時於下班途中遭受性騷，事發後陳其邁不只未伸出援手，更推了一把將女助理「被離職」，讓女助理心中留下永遠的創傷，因為metoo事件才讓女助理勇敢站出來痛陳傷心過往。

曹桓榮指出，被害者在遭受傷害時，第一時間最信任的人，就是長日在身邊陪伴的同事與夥伴，甚至自己老闆更是握有話語權與監督權的民意代表，但據女助理指出，陳其邁身為老闆第一時間先虛情假意以暖男之姿跟女助理媽媽關心問候，另外一面則是要求遭受傷害的女助理「被離職」。

曹桓榮痛批，民進黨讓高市府性平事件不停發生，這10多年來性騷事件不斷上演，而且都是位高權重的高官或黨內大老愛將，這些人到底視女性權益為何物，難道有權力的人就可以為所欲為？陳其邁的暖男假形象不攻自破，也讓人看清他虛偽冷血的一面，呼籲陳其邁不僅要向自己的女助理道歉，他身為前民進黨主席也要向高雄市民道歉。