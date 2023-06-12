大甲李綜合骨科主治醫師王芳英(中)與7旬姊妹花一起合影。（陳淑娥攝）

患者術前(左)膝蓋嚴重變形無法走路，術後(右)已恢復正常。（大甲李綜合醫院提供）

台中一對7旬劉姓姊妹花原本安排端午節出遊，無奈膝蓋關節逐漸退化且變形，造成走路腳會痛，姊姊甚至痛到無法行動。為一圓攜手旅行夢想，兩人相約一起到大甲李綜合醫院進行人工膝關節置換手術，左右兩膝一起置換，第3天便能走樓梯，目前積極復健中，劉姓姊妹花大喊「我們還要一起趴趴走！」

大甲李綜合醫院醫療副院長、骨科主治醫師王芳英表示，該對姊妹分別為76歲、74歲，都是膝蓋關節退化，需置換人工膝關節，患者希望「一次疼痛」就好，決定左右兩膝蓋一起開刀，經評估心肺沒有問題，才讓兩人做兩膝關節置換手術。

劉姓姊姊透露，家中8位兄弟姊妹感情很好，常相約出遊，後來她雙腳膝蓋退化，嚴重到幾乎不能行動，為了想繼續和手足外出，決定一次兩腳都置換膝蓋關節，減少來回醫院奔波次數。

劉姓妹妹則說，自己只有單腳膝蓋退化嚴重，但走路就是會痛，醫師建議雙腳膝蓋一起手術，避免單靠另外一隻腳施力，造成日後還須再手術；手術後她積極爬樓梯、抬腳、甩腳，每天持續復健，走起路來已比開刀前狀況更好。

王芳英說明，兩位患者前後一起手術，進行全身麻醉，大約4小時完成手術，兩人術後第二天能下床走路，第三天可走樓梯，術後復健運動訓練大腿四頭肌，恢復狀況很好。劉姓姊妹花開心說，兄弟姊妹之前遊遍台灣各地，更跑到蘭嶼，「等復健告一段落，大家一定還要揪團去旅遊」。